Вероятен высокий спрос на аукционе ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятен высокий спрос на первом после длительного перерыва аукционе ОФЗ в среду, говорится в комментарии главного аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Эксперт напоминает, что во вторник на российском рынке облигаций преобладали продажи. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,18%. Доходность ОФЗ срочностью более 1 года выросла в среднем на 4 б.п. Оборот по индексу составил 8,3 млрд руб. Давление на котировки ОФЗ оказывало ухудшение настроений на глобальных рынках после публикации данных по инфляции в США за август, которые оказались выше ожиданий.

Статистика по инфляции усилила опасения более агрессивного повышения ставки ФРС, что спровоцировало укрепление доллара и рост доходности суверенных облигаций развитых стран, подчеркивает Монастыршин.

Минфин РФ 14 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26239 с погашением 23 июля 2031г объемом 10 млрд руб. Аналитик полагает, что длительное отсутствие предложения нового госдолга и ожидания снижения ставки ЦБР на ближайших заседаниях обеспечат высокий спрос на ОФЗ на сегодняшнем аукционе. В случае успешного размещения ОФЗ эксперты банка ожидает снижения доходности гособлигаций по всей кривой в пределах 5 б.п. Ключевым событием, которое определит динамику рынка облигаций в ближайшей перспективе, будет заседание ЦБР в пятницу.

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