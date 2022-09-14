Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 59-61 руб./$1 в среду - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 59-61 руб./$1 в среду, при этом нельзя исключать небольшие продажи со стороны нерезидентов и спрос на валюту до конца текущей недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.