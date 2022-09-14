Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; вместе с тем некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок рухнул по итогам торгов во вторник на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов. Данные спровоцировали опасения о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен. Индикаторы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются в среду вслед за американским рынком. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК уменьшился на 1,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 2,4%, приблизившись к минимуму почти за два месяца. Продажи новостроек в Австралии в августе рухнули на 16% относительно предыдущего месяца, сообщила Ассоциация домостроителей. Показатель снизился по итогам второго месяца подряд.

В свою очередь цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после падения накануне. Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в четвертом квартале составит $95, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составила $92,92 за баррель, что на 0,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,9%, до $93,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $87,14 за баррель, что на 0,19% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,5%, до $87,31 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,964 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,884 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 сентября снизился всего на 0,02% и составил 109,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 809,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,69%), "Европлан-001Р-01" (+0,14%) и "АФК Система-1Р-10" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-14" (-0,47%), "Газпромбанк БО-17" (-0,45%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-05 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 35 лет на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через 4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 23 сентября.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 23 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-02-02 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года. Ориентир доходности - не выше 450 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 27 сентября.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 27-го купона облигаций серии А15 на уровне 10,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года по ставке 13,25% годовых. Начиная со 2-го купона величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых, но не более 20% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 в размере 10% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 24% годовых. По бондам 26 сентября предстоит оферта.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило ставку 4-10-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 8,5% годовых. Выпуск на 1,15 млрд рублей сроком обращения 5 лет был размещен в марте 2021 года по ставке 8,5% годовых до оферты с исполнением 26 сентября 2022 года. В настоящее время в обращении находится один биржевой выпуск облигаций компании на 1,15 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей.