Вероятно сохранение безыдейных торгов на рынке акций РФ в среду - ПСБ

Вероятно сохранение безыдейных торгов на российском рынке акций в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, продолжит торговаться в диапазоне 2400-2500 пунктов в ожидании триггеров, которые помогут определиться с дальнейшей динамикой.

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