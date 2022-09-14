Рубль сохраняет потенциал укрепления на торгах в среду - ПСБ

Рубль в целом сохраняет потенциал укрепления в течение торговой сессии в среду, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Доллар в среду утром вновь предпринимает попытки к росту, вернувшись чуть выше 60 руб./$1 Тем не менее мы считаем, что на данный момент явных драйверов к развороту "американца" не наблюдается. По нашим оценкам, технически сохраняется потенциал для укрепления рубля, курс доллара в ходе торговой сессии может попробовать перейти в диапазон 59-60 руб./$1", - пишет эксперт.

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