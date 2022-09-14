"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Charles River Laboratories International, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг при этом установлена экспертами на уровне $281 за штуку на сентябрь 2023 года.

"Charles River Laboratories International - незаменимая "правая рука" биофармацевтических компаний в новых разработках и медицинских открытиях. Без ее продуктов и услуг не обходится создание подавляющего большинства новых фармацевтических и биотехнологических препаратов в США. Более 85% одобренных FDA в 2021 году препаратов разработано с применением продукции и сервисов эмитента. Акции компании после крупной просадки выглядят весьма дешевыми, и в динамике их котировок в среднесрочной перспективе может наметиться отскок", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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