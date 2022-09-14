Фондовые индексы США продемонстрировали худший спад c 2020г

Рынок акций США рухнул по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР падают в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в среду.

Американский фондовый рынок рухнул по итогам торгов во вторник на фоне публикации статистических данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов.

Данные спровоцировали опасения о том, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен, пишет Trading Economics.

Индикаторы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Тем временем объем депозитов в банках США за второй квартал сократился на рекордные $370 млрд, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Их сумма упала до $19,563 трлн по сравнению с $19,932 трлн в марте. Это первое снижение показателя с 2018 года, отмечает The Wall Street Journal.

Отток средств с депозитов не является проблемой для банков. Их объем обычно остается достаточно стабильным, но за последние два года он вырос примерно на $5 трлн из-за пандемии COVID-19.

Акции производителя велотренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) подешевели на 10,3%. Сооснователь Peloton Джон Фоли, в феврале оставивший должность главного исполнительного директора, покидает компанию, находящуюся в процессе реорганизации. Как сообщается в пресс-релизе компании, он уйдет с поста председателя совета директоров. Также фирму покинет другой сооснователь - Хисао Куси - до последнего времени работавший директором по юридическим вопросам.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) упали на 7,2% несмотря на новость о том, что американский концерн поставил 35 самолетов в минувшем месяце, что отчасти связано с возобновлением поставок новых 787 Dreamliners.

Цена бумаг Oracle Corp. (SPB: ORCL) уменьшилась на 1,35%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года на 18% благодаря росту доходов от "облачных" сервисов, однако чистая прибыль компании упала на 37%, что связано, в частности, с укреплением доллара.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 1276,37 пункта (3,94%) и составил 31104,97 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 177,72 пункта (4,32%) - до 3932,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 632,84 пункта (5,16%) и составил 11633,57 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в среду вслед за американским рынком.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по итогам торгов во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов. Они спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе придется повышать ставки более агрессивными темпами для сдерживания роста потребительских цен.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК упал на 2,6%.

В число лидеров снижения входят акции производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-4,9%), инвестиционно-технологическая Softbank Group (-4,2%), производителя роботов Fanuc (-4%), выпускающей полупроводниковую продукцию Advantest Corp. (-3,9%),

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing уменьшилась на 3,7%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,2% и 1,3% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК снизился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже подешевели акции производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (-10,7%), интернет-компании Baidu (-5%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4,5%).

При этом всего три компании из индекса Hang Seng демонстрируют подъем котировок: нефтяной CNOOC (+1,8%), логистической Orient Overseas (+0,4%) и оператора казино Sands China (+0,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК уменьшился на 1,4%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,9%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 2,4%, приблизившись к минимуму почти за два месяца.

Лидерами снижения выступают акции технологических и финансовых компаний, включая Block Inc (-5,3%), Cero Ltd (-5%), WiseTech Global (-3,8%), Commonwealth Bank (-3,3%) и National Australia Bank (-3,3%).

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,6%.

Продажи новостроек в Австралии в августе рухнули на 16% относительно предыдущего месяца, сообщила Ассоциация домостроителей. Показатель снизился по итогам второго месяца подряд.

Цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после падения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в среду составляет $92,58 за баррель, что на $0,59 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (0,9%), до $93,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,75 за баррель, что на $0,56 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,47 (0,5%), до $87,31 за баррель.

Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении, показали данные министерства труда страны. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании.

"Есть множество других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, включая локдауны в Китае, продолжающуюся войну на Украине, нарастающий кризис в Европе и очень дорогой доллар. Тем не менее, до следующей недели заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики, вероятнее всего, останутся доминантой на энергетических и других финансовых рынках", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Аналитики Morgan Stanley уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в четвертом квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.