Краткосрочные перспективы направления движения котировок нефти неопределенные - BCS Express

Краткосрочные перспективы направления движения котировок нефти марки Brent неопределенные, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник слегка скорректировались после трехдневного роста. Настроения на рынке остаются сдержанными. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в текущий момент выше $93 за баррель. Инструмент остается в нисходящем канале, но в равной степени удален от его границ, что создает неопределенность на краткосрочном горизонте. В среду на позиционирование участников рынка может повлиять очередной ежемесячный прогноз от МЭА, специалисты которого обычно смотрят на рынок очень консервативно", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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