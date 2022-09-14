Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2370-2500п в ближайшие дни - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в границах диапазона 2370-2500 пунктов в ближайшие торговые дни, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Импульс роста на российском рынке акций во вторник завершился. Сил и оснований для продолжения подъема у индекса Мосбиржи не нашлось, и он откатился к 2440 пунктам. При этом масштабных распродаж пока не наблюдается - торговые обороты снова упали до 30 млрд руб. Волна коррекции затронула большинство основных "голубых фишек", однако общая среднесрочная рыночная тенденция все еще остается преимущественно растущей. Одной из причин остановки роста выступает возобновление укрепления рубля - это помеха для акций экспортеров, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - По индексу Мосбиржи картина не меняется. Сверху важно следить за областью 2480-2500 пунктов. Этот рубеж выступает ключевым уровнем сопротивления, отделяющим рынок от перестановки целей в сторону 2800 пунктов. В то же время снизу ближайшей областью поддержки выступает зона 2370-2380 пунктов. Если она все-таки будет пройдена вниз, то цели отката сместятся к 2320 пунктам. Базовый сценарий ближайших дней - это консолидация в обозначенных границах без их пробоя с дальнейшим ускорением".

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