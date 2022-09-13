Рубль укрепился к доллару и евро во вторник благодаря преобладанию продаж валюты экспортерами

Москва. 13 сентября. Доллар США и евро умеренно подешевели на Московской бирже во вторник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря преобладанию продаж валюты экспортерами над спросом на нее со стороны импортеров и немногочисленных покупателей-инвесторов. При этом курсы доллара и евро по отношению к рублю на закрытие 13 сентября оказались одинаковыми.

Курс доллара США составил 59,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил также 59,9 руб./EUR1, подешевев на 90 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 59,2 копейки - до 59,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренно позитивную динамику к доллару и евро несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках капитала и ухода глобальных инвесторов из рисковых активов после публикации в США данных об уровне инфляции в августе, усиливших опасения дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом. При этом падение европейской валюты к рублю оказалось более существенным за счет снижение курса евро против доллара на мировом рынке Forex.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в предыдущем месяце. Бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%. Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Курс доллара США на мировом рынке Forex во вторник перешел к росту относительно основных мировых валют после выхода данных об инфляции. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,43% после снижения примерно на такую же величину до публикации статистики. В свою очередь индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, подскочил на 0,63%.

Данные по инфляции в США вызвали ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на товарных рынках, поскольку усилили опасения дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. Развернулись вниз практически все европейские фондовые площадки, индекс МосБиржи по итогам торгов ушел в небольшой минус (-0,1%), а индекс РТС сократил свое повышение до 0,3%. Таким образом, данные по инфляции в США за август, оказавшиеся выше ожиданий аналитиков, вызвали волну продаж рисковых активов и рост спроса на доллар США.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе волатильных торгов во вторник после публикации данных об инфляции в США, спровоцировавших распродажу рисковых активов. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 1,56% - до $92,53 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 1,29% - до $86,65 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка, который поддерживал котировки нефти в первой половине дня, были заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

"Курс доллара на внутреннем валютном рынке в ходе торгов на Московской бирже во вторник опускался к отметке 59,65 руб./$1, отчасти этому способствовал рост нефтяных фьючерсов на Brent выше психологического уровня в $95 за баррель. Однако во второй половине дня, после опубликования в США данных по инфляции в августе, доллар частично отыграл дневные потери и вернулся ближе к рубежу 60 руб./$1, сократив свое снижение до 0,34%. Сегодняшние данные указали на более слабое замедление инфляции в США, чем прогнозировали аналитики. На этом фоне доллар на глобальном рынке перешел к укреплению, но в текущих условиях это оказывает лишь умеренное влияние на динамику американской валюты в паре с рублем. В целом в ближайшие дни для курса доллара остается актуальным диапазон 59,5-62 руб./$1, но в среду риски очередного снижения к нижней границе диапазона сохранятся", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, во вторник российский рубль вновь подорожал, опираясь на профицит торгового баланса в России.

"Технически сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления рубля, а курс доллара по итогам текущей недели может уйти ниже отметки 60 руб./$1. Впрочем, ожидать всплеска волатильности не приходится - валютный рынок в большей степени выглядит безыдейно", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 сентября на 38,92 копейки, до 60,0676 руб./$1, и снизил курс евро на 37,63 копейки, до 60,9364 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился во вторник на 39,52 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,0651 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 38,2 копейки и составил 60,0274 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 157,98 млн, из которых $730,755 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 427,225 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился во вторник на 40,97 копейки, до 60,9977 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 56,46 копейки, до 60,6935 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR894,825 млн, из которых EUR156,253 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR738,572 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 13 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,18 трлн рублей (при лимите 2,18 трлн рублей и спросе 2,433 трлн рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 сентября, банки разместили 2,321 трлн рублей (при лимите 2,92 трлн рублей) в среднем по ставке 7,94% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 775 млрд рублей (при лимите 1,05 трлн рублей) в среднем по ставке 7,87% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного снизились. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась за день всего на 3 базисных пункта - до 8,04% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 пункта - до 8,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась за день на 3 базисных пункта - до 8,25% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев упали на 6 базисных пунктов - до 8,27% и 8,28% годовых соответственно.