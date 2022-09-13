Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене UST

Москва. 13 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на заметно упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries) после публикации в США данных об инфляции за август, которые превзошли ожидания аналитиков. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов - до 60,08% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,67% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 3,5 базисного пункта - до 61,07% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 380 базисных пунктов, подорожав до 53,14% от номинала (их доходность снизилась на 74 базисных пункта - до 10,4% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 52,06% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 24,97% годовых), бумаги с погашением в 2029 году потеряли в цене 95 базисных пунктов - до 44,97% от номинала (их доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 19,71% годовых), а бумаги с погашением в 2030 году снизились на 69 базисных пунктов - до 65,58% от номинала (их доходность выросла на 68 базисных пунктов - до 28,77% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта - до 55,7% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 18,18% годовых), а самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 68,66% от номинала (его доходность снизилась на 22 базисных пункта - до 47,72% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал также влияние упавших в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, в целом высокие цены на нефть и газ, несмотря на их некоторую коррекцию во вторник.

В свою очередь негативное влияние на американский долговой рынок продолжают оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом. Федеральная резервная система США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%. Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно.

Курс доллара США на мировом рынке Forex во вторник перешел к росту относительно основных мировых валют после выхода данных об инфляции. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,43% после снижения примерно на такую же величину до публикации статистики. В свою очередь индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, подскочил на 0,63%.