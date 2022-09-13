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13 сентября 2022 года 19:23

Рынок акций РФ просел по индексу Мосбиржи на фоне упавших внешних площадок из-за статданных по инфляции в США

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел по индексу Мосбиржи вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью после выхода в США данных о высокой инфляции за август; лидерами снижения выступили бумаги "Аэрофлота" и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2446,89 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1284,1 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 60,03 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), МТС (MOEX: MTSS) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), ММК (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ во вторник проявил осторожность в покупках. Спросом пользовались бумаги сектора строительных компаний в ожидании очередного опережающего снижения ставки ЦБ РФ, которое может состояться в пятницу (снижение ставки должно отразиться на стоимости ипотечных кредитов).

Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) позитивно отреагировали на новости о получении альтернативного российского оборудования. Поставку газотурбинного оборудования осуществила АО "ОДК-Авиадвигатель". Партия состоит из двух комплектов ГТУ-25П и двух комплектов ГТУ-10П мощностью 25 и 10 мВт. Установки с более высокой мощностью отправлены на дожимную компрессорную станцию газового промысла ГП-1 Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Турбины ГТУ-10П предназначены для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой магистрального газопровода "Сила Сибири".

В целом неуверенность рынка вызвана тем, что текущие идеи оказались исчерпаны, часть инвесторов решила занять выжидательную позицию. Надежды экспортеров на более слабый курс рубля в конце сентября пока не оправдались, что сокращает для них сроки реализации валюты для уплаты налогов в третьей декаде месяца. Объемы сделок в юанях превышали объемы сделок с евро, что также подтверждает активность экспортеров на валютной секции.

Нефть вечером просела несмотря на прогноз ОПЕК о росте спроса на нее в текущем году на 3,1 млн б/с, а в 2023 году - на 2,7 млн б/с. Прогноз оставлен без изменений относительно предыдущего месяца. Также в докладе отмечается рост производства в картеле на 618 тыс. б/с в августе, но основное увеличение добычи обеспечило восстановление работы месторождений в Ливии. Таким образом, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, отстают от плана по добыче на 1,41 млн б/с. По-прежнему существенно не выполняют план по добыче Ангола, Конго, Нигерия. Ирак отстает от плана на 126 тыс. б/с. Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в июле на 160 тыс. б/с, в то время как могла нарастить ее на 260 тыс. б/с.

Также ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 млн б/с, на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля. Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с.

Сдерживающим фактором для цен на нефть также выступают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жесткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,37 за баррель (-1,7% и +1,3% в понедельник), октябрьская цена WTI - $86,52 за баррель (-1,4% и +1,1% в понедельник).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 8,3% в годовом выражении после июльского роста на 8,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали замедления инфляции в августе до 8,1%.

Данные по инфляции в США оказались хуже ожиданий, что поменяло ситуацию на рынках. Индекс доллара развернулся вверх, а фондовые индикаторы в США резко упали. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США развернулась к росту. В отличие от евро и фунта, российский рубль сохранил большую часть утренних достижений против доллара. Нефть также подверглась резкой коррекции из-за укрепления доллара, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, данные по американской инфляции спровоцировали резкое падение мировых рынков и нефтяных цен. На этом фоне российские фондовые индикаторы также просели, индекс МосБиржи вышел в умеренный "минус" на фоне подорожавшего рубля.

Ранее рынок акций РФ почти не реагировал на внешний фон, однако на достигнутых относительно высоких ценовых уровнях чувствительность к любому негативу увеличилась, тем более что подобная статистика угрожает долгосрочным перспективам сырьевого рынка.

В то же время, несмотря на ощутимое падение внешних рынков, российские индексы не стали пробивать минимум первой волны распродаж. Индекс РТС даже сохранил умеренный "плюс". Если ситуация на мировых рынках вечером во вторник и утром в среду не продолжит ухудшаться, индекс МосБиржи сохранит поддержку 2436 пунктов и будет консолидироваться в границах 2436-2466 пунктов, полагает Бабин.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, нефть упала после данных по инфляции в США. Ограничение мобильности населения в Китае также сохраняет давление на перспективы спроса на топливо. В среду, по его мнению, ожидается консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2430-2480 пунктов с последующим вероятным ростом выше 2500 пунктов в ближайшее время.

По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, помесячная инфляция в августе в США выросла до 0,1% с нулевой отметки в июле, в то время как аналитики ожидали дефляцию. Продовольственная инфляция в августе в США составила рекордные 11,4%, такой рост цен на продовольствие не наблюдался с 1979 года.

В августе в США рост цен на энергоресурсы, который немного замедлился, оказался нивелирован ростом цен на некоторые непродовольственные товары, в том числе на новые и подержанные автомобили. Таким образом, инфляция в США представляет собой типичную инфляцию издержек. Предыдущие повышения процентных ставок Федеральной резервной системой принесли некоторые результаты, но от ФРС ожидали гораздо большего. Теперь на сентябрьском заседании Комитет по открытым рынкам Федрезерва может повысить процентные ставки еще раз на 0,75 процентных пункта, что, по мнению самой ФРС, поможет эффективнее бороться с инфляцией. В ожидании нового резкого повышения процентных ставок ФРС доллар растет к мировым резервным валютам, что оказывает давление на сырье.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,25%, южнокорейский Kospi после праздников в стране по случаю дня полнолуния поднялся на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но ушла в "минус" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,2-1,6%), падают Штаты (индексы теряют 2,7-4,1% во главе с Nasdaq) на статистике по американской инфляции.

Экономика государств G20 в апреле-июне 2022 года сократилась на 0,4% в поквартальном выражении после роста на 0,5% в предыдущие три месяца, согласно предварительным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Негативная динамика главным образом отражает резкую рецессию в Китае, где ВВП во втором квартале упал на 2,6% квартал к кварталу из-за жестких мер, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса.

Кроме того, экономический спад зафиксирован в Индии (снижение на 1,4%) и ЮАР (-0,7%), а также в Великобритании и США (-0,1% в обеих странах).

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-3,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,4%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+39,8%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+17,8% и +5,9% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,83 млрд рублей (из них 5,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,81 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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