BCS Express рекомендует покупать акции X5 Retail и "Магнита" с целевой ценой 2200 руб. и 7300 руб. соответственно, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Евгения Калянова.

Эксперт констатирует - с начала текущего года индекс Мосбиржи потерял около 35%, когда расписки ритейлера "О''КЕЙ" упали на 28%, X5 - на 25%, а бумагам "Магнита" удалось уже продемонстрировать рост на 3%.

"Российский рынок оказался перепроданным в связи с санкциями и геополитикой, но с середины лета объемы торгов начали увеличиваться и это подстегнуло рост котировок, формируя up-тренд. Учитывая сильные операционные результаты российских ритейлеров во II квартале, этот сектор выглядит лучше общего рынка и задает перспективы для роста бумаг его представителей", - пишет Калянов.

Аналитик отмечает, что выручка "О''КЕЙ" во II квартале выросла с темпом в 11,5% г/г по сравнению с 9,3% в I квартале, темп роста у X5 немного снизился до 18,6% г/г по сравнению с 19% в I квартале, но показатель эффективности в розничной торговле - LFL - на лучшем уровне среди конкурентов, а "Магнит" продолжает уверенно расти, набирая во II квартале темп роста выручки в 39,6%, по сравнению с 37,9% в прошлом квартале.

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