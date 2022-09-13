BCS GM подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Xiaomi Corp. с прогнозной стоимостью на уровне 17 гонконгских долларов (HKD) на фоне расширения доли эмитента на международном рынке смартфонов, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Возможными рисками для Xiaomi эксперты указывают пандемию COVID-19 и ухудшение макроконъюнктуры, которые могут повлиять на спрос на смартфоны, а также слабый прогресс в производстве автомобилей.

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