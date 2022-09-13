BCS GM снизил прогнозную цену акций Country Garden Holdings Co. до HKD2,78

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) понизили прогнозную стоимость акций китайской строительной компании Country Garden Holdings Co. до 2,78 гонконгского доллара (HKD) на основании опубликованных финансовых результатов эмитента за первое полугодие 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

Разочаровывающие темпы и объем восстановления фундаментальных показателей рынка недвижимости, негативные сюрпризы в динамике оборачиваемости запасов компании указываются аналитиками как возможные риски.

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