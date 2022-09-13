Рубль днем растет к доллару и стабилен к евро, отыгрывая снижение американской валюты на рынке Forex

Москва. 13 сентября. Доллар США снижается по отношению к рублю, отыгрывая падение на мировом рынке Forex, а евро стабилен на "Московской бирже" во вторник днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 59,73 руб./$1 в 15:10 МСК, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,8275 руб./EUR1, подорожав всего на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 26,8 копейки - до 60,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах во вторник вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар снижается к основным мировым валютам, в том числе к евро, на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам. При этом на глобальном рынке сохраняется спрос на рисковые активы, в частности на акции (европейские фондовые площадки подрастают к середине дня на 0,2-0,9%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС прибавляют 0,5-1,5%) и валюты развивающихся стран, а также товарные фьючерсы, в том числе на нефть.

Вместе с тем опубликованные в 15:30 мск данные по инфляции в США изменили расстановку сил в паре "евро-доллар" на рынке Forex, что сказалось и на внутреннем валютном рынке. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. После публикации этих данных доллар США стал отыгрывать утраченные ранее позиции на мировом рынке, в результате чего к 15:35 мск его падение на торгах "Московской биржи" сократилось до 27,5 копеек (59,965 руб./$1), а евро ушел в отрицательную зону, опустившись к закрытию понедельника на 23 копейки (до 60,57 руб./EUR1).

Данные по инфляции в США вызвали также ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, поскольку усилили опасения дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом США. Развернулись вниз практически все европейские фондовые площадки, индекс МосБиржи ушел в небольшой минус, а индекс РТС сократил свое повышение до 0,3%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 1,7%. Таким образом, данные по инфляции в США за август, оказавшиеся выше ожиданий аналитиков, вызвали волну продаж рисковых активов и рост спроса на доллар США и US Treasuries.

Цены на нефть эталонных марок демонстрировали рост в ходе торгов во вторник, продлевая серию повышений до четырех сессий подряд на фоне опасений дефицита предложения. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 мск подорожали на 1,31% - до $95,23 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на 1,38% - до $88,99 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,1%.

Цены на нефть восстанавливаются после падения до январских минимумов на прошлой неделе благодаря общему восстановлению интереса инвесторов к рисковым активам. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления США о том, что они не видят возможности скорого достижения соглашения по ядерной сделке с Ираном. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление соглашения 2015 года в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

"Технически сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления рубля, а курс доллара по итогам текущей недели может протестировать отметку 60 руб./$1. Впрочем, ожидать всплеска волатильности не приходится - валютный рынок в большей степени выглядит безыдейно", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По словам аналитика Sberbank CIB Юрия Попова, глобальное ослабление доллара поддерживает рубль. При этом ослабление курса американской валюты, в том числе к евро, связано, с одной стороны, с тем, что ЕЦБ готов и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, а с другой стороны - рынки надеются на замедление инфляции в США. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США за август. Если помесячный рост цен в США, как и ожидается, будет близким к нулевым значениям, то доллар продолжит глобально дешеветь: рынки будут надеяться, что ФРС США прекратит повышать ставку со следующего года. В этом случае американская валюта закрепится ниже отметки 60 рублей.

Банк России во вторник, 13 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,18 трлн рублей (при лимите 2,18 трлн рублей и спросе 2,433 трлн рублей) в среднем по ставке 7,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 сентября, банки разместили 2,321 трлн рублей (при лимите 2,92 трлн рублей) в среднем по ставке 7,94% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 775 млрд рублей (при лимите 1,05 трлн рублей) в среднем по ставке 7,87% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного снизились. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась за день всего на 3 базисных пункта - до 8,04% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 пункта - до 8,11% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась за день на 3 базисных пункта - до 8,25% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев упали на 6 базисных пунктов - до 8,27% и 8,28% годовых, соответственно.