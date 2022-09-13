ЦБР, скорее всего, снизит ставку до 7,5% на заседании 16 сентября - Инвестбанк Синара

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 б. п. (до 7,5% годовых) по итогам заседания в пятницу (16 сентября 2022 года), выбрав, не располагая новой информацией о бюджетном правиле, осторожный шаг, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

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