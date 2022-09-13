S&P 500 будет торговаться во вторник, вероятно, в диапазоне 4080-4140п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4080-4140 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергей Глинянова.

"S&P 500 пробил вверх 50-дневную и 100-дневную скользящую среднюю. "Быки" продолжают пытаться сломить длительный нисходящий тренд, MACD близок к разворотной отметке. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка находится в диапазоне 4140-4160 пунктов, над которым бенчмарку пока не удавалось закрепиться", - отмечает эксперт.

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