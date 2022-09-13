Sber CIB рекомендует покупать акции ОГК-2, Мосэнерго и ТГК-1

Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать акции "ОГК-2", "Мосэнерго" и "ТГК-1" на фоне оценки возможных дивидендных доходностей бумаг за 2022 год, говорится в комментарии инвестбанка.

"Советы директоров "ОГК-2", "Мосэнерго" и "ТГК-1" на прошлой неделе одобрили новую дивидендную политику. По нашему мнению, это формализация подхода "дочек" "Газпром энергохолдинга" к дивидендным выплатам. Компании уже фактически придерживаются такой политики, и, соответственно, на нее рассчитывают инвесторы. Так, дивидендные выплаты "Мосэнерго" и "ОГК-2" за 2021 год уже рассчитывались по формуле 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - бралась большая из двух сумм. Таким же подходом руководствовался совет директоров "ТГК-1", однако годовое собрание акционеров не одобрило дивиденды за 2021 год. Вероятно, из-за того, что крупным акционером "ТГК-1" является финская Fortum. С учетом текущих котировок оценка дивидендных выплат за 2022 год подразумевает дивидендную доходность акций "ОГК-2" на уровне 16%, "Мосэнерго" - 13%, "ТГК-1" - 12%. Оценка всех трех акций - "покупать", - пишут эксперты.

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