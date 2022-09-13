Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

По мнению аналитика Дмитрия Баженова, на этой неделе в пользу ослабления рубля могут выступать нерезиденты дружественных стран, вышедшие на Московскую биржу c 12 сентября 2022г. Они могут захотеть выйти из российских активов на фоне геополитических рисков, считает эксперт.

"Тем не менее, мы не ждём существенного эффекта. Полагаем, что курс доллара останется в диапазоне 60-61 руб./$1 в отсутствии фундаментальных факторов, которые могут привести к движению рубля", - отмечает Баженов.

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