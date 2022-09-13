"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $330

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $330 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: $284,57, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что Индекс уверенности потребителей (Consumer confidence index) в США за август составил 103,2 пункта против 95,7 пункта в июле. Это, по их мнению, говорит о смене настроения потребителей в сторону вторичного потребления (в том числе ремонты и стройки), что может позитивно сказаться на компании и продажах.

"С технической точки зрения текущая коррекция достигла 61,8% от предыдущего движения. Такие значения являются стандартными в рамках восходящего тренда и знаменуют его продолжение. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $284,57 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

Home Depot Inc. - американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.

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