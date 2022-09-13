Акции "Самолета" привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции ГК "Самолет" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 5034 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги "Самолёта" продолжают свой рост, как и весь сектор девелопмента. Снижение ипотечных ставок и активизация сделок с недвижимостью на рынке Москвы и Подмосковья в августе стимулирует отрасль к росту. А "Самолет" является, пожалуй, самым амбициозным игроком в секторе. Уже скоро акционеры получат очередные дивиденды от этой компании роста", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Снижение ключевой ставки благоприятно для деятельности компании.

- Сохранение высоких цен на недвижимость в Москве и Подмосковье.

- Амбициозные планы роста в ближайшие 3 года за счет самого большого земельного банка в РФ.

- Выплата фиксированных ежеквартальных дивидендов в 2022 году.

- Российская юрисдикция компании.

Негативные факторы и риски:

- Риск падения спроса на недвижимость.

- Партнёрская модель выкупа земельных участков снижает маржинальность бизнеса.

- Относительно высокая долговая нагрузка на текущий момент.

- Отрицательный операционный денежный поток из-за перехода на эскроу-счета.

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