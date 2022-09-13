Дешевые акции девелоперов позволяют заработать на восстановлении ипотечного рынка - BCS Express

Ипотечный рынок активно восстанавливается, поддерживая продажи застройщиков. Самый сложный период уже позади, но акции девелоперов все еще дешевы и позволяют заработать на восстановлении рынка, отмечается в материале BCS Express.

"Одним из важнейших драйверов для российского рынка жилой недвижимости является дешевая ипотека. В 2022г строительная отрасль встретилась со множеством вызовов, главным из которых, пожалуй, стал резкий рост процентных ставок в марте-июне. На какое-то время рынок ипотеки впал в анабиоз, и застройщикам пришлось затянуть пояса. Уже в июне мы видим уверенное восстановление, которое в июле продолжилось. За август ЦБ еще не публиковал данные, но оценки Frank RG показывают рост выдач на 34% к июльским уровням до 460 млрд руб. Это еще не февральские значения, но уже в 1,5 раза выше объема выдач в апреле и мае вместе взятых. Таким образом, худшим для отрасли девелопмента может оказаться II квартал, который уже позади", - пишут аналитики инвесткомпании.

По их мнению, лидер рынка "ГК ПИК" может укрепить свои позиции. Компания работает на наиболее емком рынке Москвы и Московской области и может расширить свою долю за счет ухода более мелких игроков. У компании высокая доля ипотечных сделок - 75% по итогам 2021г.

По мультипликаторам самыми дешевыми выглядят бумаги группы "Эталон", которая вошла в 2022г без долга и с хорошим заделом для вывода в продажу новых проектов, подчеркивают аналитики. Объем текущего строительства к сентябрю вырос на 37% и составил 1 171 тыс. кв. м против 814 тыс. кв. м в декабре 2021г. Рост объемов бизнеса на фоне восстановления ипотечного рынка должен положительно сказаться на прибыли компании, полагают в BCS Express.

Акции ГК "Самолет", на взгляд экспертов, привлекательны как ставка на опережающие сектор темпы роста масштабов бизнеса.

Акции "Группы ЛСР" всегда позиционировались, как квазиоблигация с ежегодным дивидендом в размере 78 руб. на акцию. Компания отошла от этой практики в 2020г, но может вернуться к выплатам в будущем, считают аналитики. По текущим ценам 78 руб. на акцию предполагает доходность около 12%.

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