"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 170 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка со среднесрочной целевой ценой 170 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Глава банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме сообщил о значительном сокращении убытков российских банков во втором полугодии. При этом, Греф сказал, что Сбер решил все свои проблемы, сформировал необходимые резервы и во второй половине текущего года вышел на прибыльность. Дополнительный позитив для акций Сбера - заявления заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, заявившего, что Минфин РФ рассчитывает на дивиденды госбанков в ближайшие годы. При этом Министерство допускает, что не все банки смогут их выплачивать. На фоне позитивных новостей мы сохраняем рекомендацию покупать акции Сбера и среднесрочную цель - 170 руб.", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.