"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,025 руб., что предполагает доходность 9,1% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в июле-августе показал положительный финансовый результат и начал работать в прибыль, - отмечается в комментарии. - Тем не мене, за 2022г банк отразит убыток. Кроме этого, Андрей Костин подтвердил, что сделка по покупке банка "Открытие" может быть завершена до конца года, цена составит сотни миллиардов рублей, но оценка завершится не раньше конца октября. Напомним, что капитал банка "Открытие" составляет 550 млрд руб. По нашим расчётам, поглощение будет по оценке 0,3-0,4х BV - за примерные 150-180 млрд руб. Капитал ВТБ на конец декабря 2021 г. составлял 2,2 трлн руб. Мы оцениваем потери банка в этом году порядка 0,7 трлн руб.".

По мнению Баженова, поглощение банка "Открытие" должно помочь ВТБ решить проблемы с достаточностью капитала, который с учетом прибыли за II пол. 2022г может вернуться к 2 трлн руб.

"Даже если ВТБ продолжат оценивать в 0,35х по BV, это дает потенциал роста акций к 0,025 руб. ВТБ ищет пути уменьшить свои потери за 2022г. Если получится, это улучшит инвестиционную привлекательность ВТБ. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию покупать акции ВТБ и целевой ориентир 0,025 руб. Текущая доходность открытой инвестиционной идеи составляет 9,1%", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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