.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,2-0,5%, лидируют финкомпании и металлурги
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Долю расчетов в рублях к 2025 году правительство планирует нарастить до 40%
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. - с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила...
 
Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся...
 
Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году
Международные сделки с криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в...
 
13 сентября 2022 года 10:30

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,2-0,5%, лидируют финкомпании и металлурги

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $94 за баррель); индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,5%, при этом лидируют акции финансовых компаний и металлургов.

К 10:01 МСК индекс Мосбиржи составил 2462 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1282,92 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 60,46 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным. Нефть стабилизировалась на относительно высоких значениях после локального отката ниже $90 за баррель. В Китае обещают стимулировать потребление, что хорошо для спроса на ряд товаров российского экспорта. Американская инфляция могла замедлиться в августе, а это повод для более слабого доллара и более высоких цен на сырьевые товары. Впрочем, разорение стратегических запасов нефти в США и провал переговоров по ядерной сделке с Ираном создают довольно прочную основу для долгосрочно высоких цен.

От рынка акций РФ во вторник ожидается продолжение роста за счет бумаг сектора нефти и газа, также могут удивить металлурги. Сектор электрогенерации становится интересным на фоне принятия новых дивидендных стратегий "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов считает, что во вторник не исключено ослабление инерции к росту рынка акций, индекс МосБиржи может по итогам дня остаться у 2450 пунктов на фоне спада оптимизма на мировых рынках.

Рынки ожидают отчета по потребительской инфляции в США, которая впервые с лета 2020 года может показать замедление на 0,1% м/м, а в годовом сопоставлении темпы роста потребительских цен сократятся до 8,1% г/г (с 8,5% г/г). В целом ослабление инфляционного фона выглядит вполне естественным ввиду ухода монетарных факторов, но явно недостаточно для пересмотра ожиданий по политике ФРС. Так что скорее стоит ожидать сохранения консолидационных настроений на глобальных рынках в течение дня, спрос на российские "фишки" останется невысоким, что сбавит инерцию к росту индекса МосБиржи и удержит его около отметки 2450 пунктов, полагает эксперт.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что опасения по поводу возможных распродаж после допуска нерезидентов к операциям с акциями не оправдались. Объективных данных о том, как торговали участники рынка из дружественных стран, пока нет. Тревожные ожидания отдельных инвесторов относительно распродаж, которые могли бы устроить нерезиденты, не имели под собой реальных оснований. Спрос на бумаги пока невысок и носит преимущественно спекулятивный характер.

Скорее всего, быстрого восстановления объемов торгов не произойдет и их увеличение через месяц на 5% можно уже считать хорошим результатом.

Во вторник можно ожидать смешанной динамики "фишек". Не исключено, что часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль при приближении индекса МосБиржи к 2500 пунктам, считает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,3% на корпоративных новостях и в ожидании, что статданные за август покажут замедление потребительской инфляции.

Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,25%, южнокорейский Kospi после праздников в стране по случаю дня полнолуния поднялся на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на рекордные 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В июле потребительские цены в ФРГ выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,8% относительно июня.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста в начале недели. Сдерживающим фактором выступают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жесткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $94,02 за баррель (+0,02% и +1,3% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,81 за баррель (+0,03% и +1,1% в понедельник).

"Мы не думаем, что можно ждать устойчивого ралли на рынке в ближайшем будущем, - говорится в обзоре экспертов Morgan Stanley (SPB: MS), который приводит агентство Bloomberg. - Замедление роста во всех основных экономических блоках говорит в пользу ослабления спроса на нефть на некоторое время, и это уже находит отражение в рыночной статистике. Особенно важный вклад в это вносит Китай".

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2022 года 13:22
Дешевые акции девелоперов позволяют заработать на восстановлении ипотечного рынка - BCS Express
Ипотечный рынок активно восстанавливается, поддерживая продажи застройщиков. Самый сложный период уже позади, но акции девелоперов все еще дешевы и позволяют заработать на восстановлении рынка, отмечается в материале BCS Express. "Одним из важнейших драйверов для российского рынка жилой...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:57
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка со среднесрочной целевой ценой 170 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глава банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме сообщил о значительном сокращении убытков российских банков...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:28
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,025 руб., что предполагает доходность 9,1% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в июле-августе показал положительный...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:01
Акции Vertex и Abbott - фавориты сектора здравоохранения США в 4К22 - "Финам"
Акции фармацевтических компаний Vertex Pharmaceuticals и Abbott Laboratories являются фаворитами сектора здравоохранения на фондовом рынке США в четвертом квартале 2022 года, считают аналитики "Финама". "Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 28% с начала текущего года и сохраняют потенциал...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:39
Дальнейшее смягчение ДКП вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на этой неделе продолжает показывать слабо выраженную динамику. По итогам понедельника курс USD/RUB снизился на 0,59% до 60,24 руб./$1, но...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:19
Для роста Hang Seng выше 19600-19700п нужен новый позитивный фактор - BCS Express
Для подъема индекса Hang Seng выше 19600-19700 пунктов нужен новый позитивный фактор, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал во вторник небольшой рост после новых заявлений премьер-министра Китая о потенциальном увеличении стимулирования...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:57
Акции ОГК-2 и Мосэнерго - ставка на дивиденды - ПСБ
Акции "ОГК-2" и "Мосэнерго" после принятия обновленной дивидендной политики становятся привлекательными дивисториями для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Целевой уровень дивидендных выплат "ОГК-2" и "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли,...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:40
Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $93-94,5/барр. во вторник - Sber CIB
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent будет торговаться во вторник, вероятно, в диапазоне $93-94,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB. "Гособлигации в понедельник дорожали, несмотря на новости о том, что уже в среду возобновятся аукционы по размещению ОФЗ. Доходности ОФЗ снизились на 1-8 б....    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:25
Актуальный диапазон для котировок нефти - $90-93/барр. - ПСБ
Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent во вторник - $90-93 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть Brent во вторник корректируются после роста накануне и в целом трех дней отскока подряд: ноябрьский...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:12
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в США и настроения в экономике еврозоны: - Индекс потребительских цен в США за август; - Индексы экономических настроений ZEW для еврозоны и Германии за сентябрь; - Отчет...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2450п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около уровня 2450 пунктов по итогам торгов во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем позитивно смотреть на рынок акций РФ, но не исключаем, что во вторник спрос на "фишки"...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:47
Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:46
Вероятен рост на рынке акций РФ на торгах во вторник - "Открытие Инвестиции"
роятен рост на российском рынке акций на торгах во вторник за счет бумаг компаний сектора нефти и газа, а также, возможно, металлургов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям , эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Также, по мнению Кочеткова, становится...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:33
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар отыграл порядка 10 копеек в утреннюю сессию вторника на фоне крайне низкой торговой активности, торги проходят в рамках суточной...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:17
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $147,09 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Несмотря на вызовы первого полугодия, Walmart сохраняет лидирующую позицию на американском розничном...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.