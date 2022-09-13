Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $93-94,5/барр. во вторник - Sber CIB

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent будет торговаться во вторник, вероятно, в диапазоне $93-94,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

"Гособлигации в понедельник дорожали, несмотря на новости о том, что уже в среду возобновятся аукционы по размещению ОФЗ. Доходности ОФЗ снизились на 1-8 б. п. вдоль всей кривой. Такая реакция рынка неудивительна, поскольку индикативный план размещений до конца квартала установлен на уровне лишь 40 млрд руб. Это меньше чем купонные выплаты по ОФЗ до конца месяца, которые составляют 100 млрд руб. Во вторник Минфин объявит условия предстоящих аукционов. По нашему мнению, до аукционов инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию", - отмечают эксперты инвестбанка.

Также в Sber CIB отмечают, что если помесячная инфляция в США за август будет почти нулевой, то американская валюта продолжит глобально дешеветь и рубль закрепится ниже 60 руб./$1.

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