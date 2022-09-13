Актуальный диапазон для котировок нефти - $90-93/барр. - ПСБ

Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent во вторник - $90-93 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent во вторник корректируются после роста накануне и в целом трех дней отскока подряд: ноябрьский фьючерс закрылся чуть выше $94/барр. Поддержку сырью оказали комментарии США об отсутствии скорой возможности заключить ядерное соглашение с Ираном. Таким образом, риски навеса предложения несколько снизились. В то же время мы не ожидаем и бурного роста спроса - сказывается замедление темпов роста основных экономик мира, в особенности здесь выделяется Китай. Это ограничивает потенциал для отскока цен на нефть", - пишет Крылова.

По мнению эксперта, во вторник в фокусе внимания будут данные по потребительской инфляции в США за август, которые учитывает ФРС при принятии решения о ставке. В преддверии заседания 21 сентября рынок ждет с 88% вероятностью, что регулятор увеличит ставку на 75 б.п. Аналитик банка полагает, что цены на нефть Brent будут тяготеть с утра к небольшой коррекции, а актуальным диапазоном станет уровень $90-93/барр.

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