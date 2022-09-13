Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2450п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около уровня 2450 пунктов по итогам торгов во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы продолжаем позитивно смотреть на рынок акций РФ, но не исключаем, что во вторник спрос на "фишки" останется невысоким, что сдержит инерцию к росту индекса Мосбиржи и удержит его у отметки 2450 пунктов", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.