.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Долю расчетов в рублях к 2025 году правительство планирует нарастить до 40%
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. - с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила...
 
Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся...
 
Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году
Международные сделки с криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в...
 
13 сентября 2022 года 09:47

Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник на корпоративных новостях и в ожидании данных об инфляции в США. Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник вслед за ростом американских акций накануне. Японский Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,3%. Китайский Shanghai Composite к 8:06 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,6% на первых торгах после праздников в стране по случаю дня полнолуния (осенний праздник Чхусок). Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть во вторник утром продолжают демонстрировать рост после подъема накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $94,22 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,06 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $87,78 за баррель.

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,759 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,565 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 сентября вырос на 0,05% и составил 109,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (10-12 сентября) прибавил 0,11%, поднявшись до 809,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,16%), "Европлан-001Р-01" (+0,47%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,36%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,2%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая концессионная компания" завершило размещение 30-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса "АА1" номинальным объемом 55 млрд рублей, реализовав 94,55% выпуска на 52 млрд рублей. Размещение выпуска началось 31 августа. Компания установила ставки 1-2-го купонов на уровне 1,4% годовых. Ставка 3-10-го купонов определена в размере 4% годовых, 11-30-го купонов на уровне 6,5% годовых. Купоны годовые. Выпуск размещен в целях реализации концессионного соглашения по строительству участка Кутузовского проспекта.

Лизинговая компания "Роял капитал" 14 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Альфа-банк приобрел по оферте 1 млн 449,963 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 28,99% выпуска. Банк разместил 15-летний выпуск БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 8,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2022 года 13:22
Дешевые акции девелоперов позволяют заработать на восстановлении ипотечного рынка - BCS Express
Ипотечный рынок активно восстанавливается, поддерживая продажи застройщиков. Самый сложный период уже позади, но акции девелоперов все еще дешевы и позволяют заработать на восстановлении рынка, отмечается в материале BCS Express. "Одним из важнейших драйверов для российского рынка жилой...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:57
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка со среднесрочной целевой ценой 170 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глава банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме сообщил о значительном сокращении убытков российских банков...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:28
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,025 руб., что предполагает доходность 9,1% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в июле-августе показал положительный...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:01
Акции Vertex и Abbott - фавориты сектора здравоохранения США в 4К22 - "Финам"
Акции фармацевтических компаний Vertex Pharmaceuticals и Abbott Laboratories являются фаворитами сектора здравоохранения на фондовом рынке США в четвертом квартале 2022 года, считают аналитики "Финама". "Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 28% с начала текущего года и сохраняют потенциал...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:39
Дальнейшее смягчение ДКП вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на этой неделе продолжает показывать слабо выраженную динамику. По итогам понедельника курс USD/RUB снизился на 0,59% до 60,24 руб./$1, но...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:19
Для роста Hang Seng выше 19600-19700п нужен новый позитивный фактор - BCS Express
Для подъема индекса Hang Seng выше 19600-19700 пунктов нужен новый позитивный фактор, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал во вторник небольшой рост после новых заявлений премьер-министра Китая о потенциальном увеличении стимулирования...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:57
Акции ОГК-2 и Мосэнерго - ставка на дивиденды - ПСБ
Акции "ОГК-2" и "Мосэнерго" после принятия обновленной дивидендной политики становятся привлекательными дивисториями для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Целевой уровень дивидендных выплат "ОГК-2" и "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли,...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:40
Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $93-94,5/барр. во вторник - Sber CIB
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent будет торговаться во вторник, вероятно, в диапазоне $93-94,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB. "Гособлигации в понедельник дорожали, несмотря на новости о том, что уже в среду возобновятся аукционы по размещению ОФЗ. Доходности ОФЗ снизились на 1-8 б....    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:30
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,2-0,5%, лидируют финкомпании и металлурги
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $94 за баррель); индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,5%, при этом лидируют акции финансовых компаний и металлургов.    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:25
Актуальный диапазон для котировок нефти - $90-93/барр. - ПСБ
Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent во вторник - $90-93 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть Brent во вторник корректируются после роста накануне и в целом трех дней отскока подряд: ноябрьский...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:12
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в США и настроения в экономике еврозоны: - Индекс потребительских цен в США за август; - Индексы экономических настроений ZEW для еврозоны и Германии за сентябрь; - Отчет...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2450п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около уровня 2450 пунктов по итогам торгов во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем позитивно смотреть на рынок акций РФ, но не исключаем, что во вторник спрос на "фишки"...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:46
Вероятен рост на рынке акций РФ на торгах во вторник - "Открытие Инвестиции"
роятен рост на российском рынке акций на торгах во вторник за счет бумаг компаний сектора нефти и газа, а также, возможно, металлургов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям , эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Также, по мнению Кочеткова, становится...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:33
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар отыграл порядка 10 копеек в утреннюю сессию вторника на фоне крайне низкой торговой активности, торги проходят в рамках суточной...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:17
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $147,09 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Несмотря на вызовы первого полугодия, Walmart сохраняет лидирующую позицию на американском розничном...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.