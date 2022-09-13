Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник на корпоративных новостях и в ожидании данных об инфляции в США. Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во вторник вслед за ростом американских акций накануне. Японский Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,3%. Китайский Shanghai Composite к 8:06 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,6% на первых торгах после праздников в стране по случаю дня полнолуния (осенний праздник Чхусок). Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть во вторник утром продолжают демонстрировать рост после подъема накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $94,22 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,06 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $87,78 за баррель.

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,759 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,565 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 сентября вырос на 0,05% и составил 109,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (10-12 сентября) прибавил 0,11%, поднявшись до 809,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+1,16%), "Европлан-001Р-01" (+0,47%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,36%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,2%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая концессионная компания" завершило размещение 30-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса "АА1" номинальным объемом 55 млрд рублей, реализовав 94,55% выпуска на 52 млрд рублей. Размещение выпуска началось 31 августа. Компания установила ставки 1-2-го купонов на уровне 1,4% годовых. Ставка 3-10-го купонов определена в размере 4% годовых, 11-30-го купонов на уровне 6,5% годовых. Купоны годовые. Выпуск размещен в целях реализации концессионного соглашения по строительству участка Кутузовского проспекта.

Лизинговая компания "Роял капитал" 14 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 14% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Альфа-банк приобрел по оферте 1 млн 449,963 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 28,99% выпуска. Банк разместил 15-летний выпуск БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 8,9% годовых.