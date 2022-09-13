Вероятен рост на рынке акций РФ на торгах во вторник - "Открытие Инвестиции"

Вероятен рост на российском рынке акций на торгах во вторник за счет бумаг компаний сектора нефти и газа, а также, возможно, металлургов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям , эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

Также, по мнению Кочеткова, становится интересным сектор электрогенерации на фоне принятия новых дивидендных стратегий "ОГК-2" и "Мосэнерго".

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