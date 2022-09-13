Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар отыграл порядка 10 копеек в утреннюю сессию вторника на фоне крайне низкой торговой активности, торги проходят в рамках суточной волатильности. По нашим оценкам, технически сохраняется потенциал для укрепления рубля, а курс доллара по итогам текущей недели может протестировать отметку 60 руб./$1. Впрочем, ожидать всплеска волатильности не приходится - валютный рынок в большей степени выглядит безыдейно", - пишет эксперт в комментарии.

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