"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $147,09 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Несмотря на вызовы первого полугодия, Walmart сохраняет лидирующую позицию на американском розничном рынке. Высокая инфляция изменяет покупательские привычки, на фоне чего сеть укрепляет рыночные позиции за счет предложения выгодных цен. У покупателей в приоритете покупка менее рентабельных для сети продуктов питания, а распродажи неходовых непродовольственных товаров продолжит давить на рентабельность гиганта ритейла в третьем квартале. Однако инвестиции в технологии e-grocery прокладывают дорогу для долгосрочного улучшения финансовых показателей. Бумаги могут быть интересны инвесторам на просадке", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

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