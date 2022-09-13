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13 сентября 2022 года 09:13

Опасения снижения спроса на нефть сохраняются

Фондовый рынок США закрылся в плюсе в понедельник. Фондовые индексы крупнейших государств АТР повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в понедельник на корпоративных новостях и в ожидании данных об инфляции в США.

Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

"Есть пара причин придерживаться "бычьего" прогноза на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - заявил инвестиционный директор Convera Питер Адзинаро. - В частности, есть ощущение, что мы приближаемся к пику инфляции. Вероятно, инвесторы переоценили негативные последствия инфляции, и теперь мы наблюдаем существенную коррекцию".

Котировки акций Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) выросли на 1%. В понедельник совет директоров американского оператора ресторанов быстрого питания одобрил новую программу выкупа собственных акций на сумму до $2 млрд. Программа продлится до середины 2024 года.

Цена бумаг фармкомпании Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) увеличилась на 3,1% на новости, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило её препарат от псориаза.

Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысилась на 1,1% после того, как инвестор-активист Дэниел Леб отказался от ранее сделанного призыва к продаже популярного спортивного канала ESPN.

Рыночная стоимость Deere & Co. (SPB: DE) выросла на 0,5%. Ведущий производитель сельскохозяйственной техники в мире сообщил о планах инвестировать несколько миллиардов долларов в разработку самоуправляемых тракторов.

Стоимость акций Goldman Sachs Group (SPB: GS) увеличилась на 0,7%. Американский банк планирует уволить несколько сотен сотрудников начиная с сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Бумаги онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. подскочили в цене на 15% после того, как аналитики Piper Sandler улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 229,63 пункта (0,7%) и составил 32381,34 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 43,05 пункта (1,1%) - до 4110,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 154,1 пункта (1,3%) и составил 12266,41 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах во вторник.

Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США в августе, которые министерство труда страны обнародует в 15:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

"Есть пара причин придерживаться "бычьего" прогноза на среднесрочную и долгосрочную перспективу, - заявил инвестиционный директор Convera Питер Адзинаро. - В частности, есть ощущение, что мы приближаемся к пику инфляции. Вероятно, инвесторы переоценили негативные последствия инфляции, и теперь мы наблюдаем существенную коррекцию".

Японский Nikkei 225 к 8:00 мск поднялся на 0,2%.

В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. (+5,2%), которые дорожают на новости о том, что продажи игры Splatoon 3 в Японии в первые три дня после запуска побили рекорд и превысили 3,45 млн копий.

В Токио активно растут также бумаги горнодобывающей Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+4,3%) и работающей в сфере морских грузоперевозок Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,1%).

Китайский Shanghai Composite к 8:06 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%.

Акции производителя электромобилей NIO Inc. подскочили в цене на 17,3% после того, как аналитики Citi подтвердили рекомендацию "покупать", сославшись на отчет консалтинговой ThinkerCar. Аналитики ThinkerCar спрогнозировали рост продаж электрокаров NIO в августе на 63% в годовом выражении.

Лидерами роста в Гонконге являются также акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6,3%), производителя мяса WH Group Ltd. (+5,4%) и выпускающей ПК Lenovo Group Ltd. (+5%).

Между тем бумаги биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. упали на 18,4%. Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, в котором предусматриваются меры поддержки биофармацевтических компаний страны, что спровоцировало беспокойство по поводу конкурентоспособности китайских компаний на американском рынке.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,6% на первых торгах после праздников в стране по случаю дня полнолуния (осенний праздник Чхусок).

Рост индекса обеспечен главным образом подъемом акций производителей электроники Samsung Electronics (+4,5%) и SK Hynix (+3,9%).

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость оператора казино и отелей Star Entertainment Group Ltd. увеличивается на 3,6%, несмотря на то, что австралийский регулятор постановил, что компания не может иметь лицензию на организацию бизнеса казино. Независимая комиссия Нового Южного Уэльса пока не приняла решение о санкции для Star Entertainment.

Акции медицинской Ramsay Health Care Ltd. упали на 10% после публикации сообщения о том, что консорциум во главе с инвесткомпанией KKR не намерен увеличивать предложение о выкупе Ramsay Health, от которого она отказалась ранее в этом году.

Цены на нефть во вторник опускаются после подъема накануне. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жесткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

"Мы не думаем, что можно ждать устойчивого ралли на рынке в ближайшем будущем, - говорится в обзоре экспертов Morgan Stanley, который приводит агентство Bloomberg. - Замедление роста во всех основных экономических блоках говорит в пользу ослабления спроса на нефть на некоторое время, и это уже находит отражение в рыночной статистике. Особенно важный вклад в это вносит Китай".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск во вторник составляет $93,7 за баррель, что на $0,3 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,16 (1,3%), до $94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,58 за баррель, что на $0,20 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,99 (1,1%), до $87,78 за баррель.

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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