Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные в отсутствие сильных драйверов

Москва. 13 сентября. Доллар США и евро почти не меняются на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за отсутствия сильных факторов, влияющих на курс нацвалюты.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,3-60,31 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 60,3 руб./$1 (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 60,8775 руб./EUR1 (+7,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,79 коп. к уровню закрытия 12 сентября, до 60,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,68 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,52 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов во вторник в отсутствие важных и сильных факторов, влияющих на динамику нацвалюты. Котировки нефти движутся в боковике. Опасения о возможном начале продаж со стороны допущенных с 12 сентября к торгам акциями на "Мосбирже" нерезидентов из дружественных стран и переводе средств в иностранную валюту не оправдались, что позволило рублю после преодоления накануне в первый час торгов негативного настроя участников рынка укрепить свои позиции.

"Московская биржа" в понедельник предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам стало доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Кроме того, клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут теперь совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции.

Цены на нефть демонстрируют стабильность утром во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск вторника составила $93,83 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,72 за баррель, что на 0,07% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяной рынок остается под влиянием заявлений министров финансов стран G7 о намерении установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Об этом стало известно в минувшую пятницу. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

Ключевым событием недели для рубля станет заседание ЦБ РФ 16 сентября, на котором ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых), что в конце недели может немного ослабить позиции рубля. Пока основные рычаги внутреннего валютного рынка находятся в состоянии покоя.