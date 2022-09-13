Возможна умеренная коррекция цен на нефть во вторник - BCS Express

Возможна умеренная коррекция вниз нефтяных котировок на торгах во вторник, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent восстанавливаются три дня подряд, так что во вторник вполне может реализоваться умеренная коррекция. Котировки остаются в рамках нисходящего тренда. В фокусе внимания в течение торговой сессии может быть статистика по инфляции в США и ЕС, которая будет влиять на прогнозы участников по динамике процентных ставок ФРС США. Чем выше инфляция, тем быстрее могут расти ставки, следовательно, охлаждаться экономика и спрос на нефть", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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