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Главная / Мнения аналитиков / Возможна умеренная коррекция цен на нефть во вторник - BCS Express
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13 сентября 2022 года 09:04
Возможна умеренная коррекция цен на нефть во вторник - BCS Express
Возможна умеренная коррекция вниз нефтяных котировок на торгах во вторник, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent восстанавливаются три дня подряд, так что во вторник вполне может реализоваться умеренная коррекция. Котировки остаются в рамках нисходящего тренда. В фокусе внимания в течение торговой сессии может быть статистика по инфляции в США и ЕС, которая будет влиять на прогнозы участников по динамике процентных ставок ФРС США. Чем выше инфляция, тем быстрее могут расти ставки, следовательно, охлаждаться экономика и спрос на нефть", - указывает аналитик инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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