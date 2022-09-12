.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник благодаря растущей нефти и спросу на рисковые активы
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Долю расчетов в рублях к 2025 году правительство планирует нарастить до 40%
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. - с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила...
 
Минфину и ЦБ поручено актуализировать стратегию развития финрынка до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину при участии Банка России к 1 декабря актуализировать Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года. Документ должен быть доработан с учетом поручений президента и сложившейся...
 
Международные сделки с криптовалютами могут начаться в 2023 году
Международные сделки с криптовалютами могут запустить уже в следующем году, рассказал "Известиям" директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков. Законопроект Минфина о легализации криптовалют был внесен в правительство еще в...
 
12 сентября 2022 года 19:45

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник благодаря растущей нефти и спросу на рисковые активы

Москва. 12 сентября. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 60,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,8 руб./EUR1, подешевев на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27,34 копейки - до 60,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 12 сентября продемонстрировал умеренно позитивную динамику как к доллару, так и к евро благодаря растущей нефти и общемировому росту спроса инвесторов на рисковые активы, в частности, на акции (европейские фондовые площадки выросли на 1,6-2,4%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС прибавили 1-1,4%) и валюты развивающихся стран, а также товарные фьючерсы, в том числе на нефть. При этом укрепление рубля к доллару было более заметным, чем к евро, за счет снижения "американца" к основным мировым валютам на рынке Forex.

Нефтяные котировки ускорили темпы повышения к вечеру понедельника на фоне снижения стоимости доллара и беспокойства по поводу предложения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск составила $95 за баррель, что на 2,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,7 за баррель, что на 2,2% больше итогового значения предыдущей сессии. Нефтяной рынок получает поддержку от валютного рынка, на котором активно дешевеет доллар. Ослабление американского доллара делает покупку нефти более выгодной для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Инвесторы также обеспокоены перспективами предложения на рынке. Введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

При этом аналитики не отмечали какого-либо повышенного спроса на валюту на внутреннем валютном рынке из-за открытия доступа к торгам акциями на "Московской бирже" для "дружественных" нерезидентов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в понедельник предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам стало доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Кроме того, клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут теперь совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции.

"Волатильность курса рубля в последние дни находится на минимальном уровне, пара "доллар-рубль" консолидируется сейчас немного выше отметки 60 руб./$1. Основные факторы, влияющие на курсообразование нацвалюты, остаются пока неизменными, участники рынка по-прежнему ждут какого-то решения относительно возвращения бюджетного правила, способного сдвинуть текущее равновесие. На следующей неделе можно ожидать очередное локальное укрепление рубля с наступлением налогового периода сентября, но вряд ли оно будет значительным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на внутреннем валютном рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Открытие на российском валютном рынке в понедельник сопровождалось укреплением доллара к рублю. Сегодня были возобновлены ранние утренние торги, и в первые часы обороты на бирже практически отсутствовали, поэтому взлет пары "доллар-рубль" не отражал реальной ситуации. К концу первого часа торгов доллар поднимался выше 61 рубля, однако в последующие часы преимущественно корректировался вниз, опускаясь на минимуме ниже отметки 60,15 рубля. В целом российский рынок транслировал ситуацию на глобальных площадках, где индекс доллара продолжил коррекцию, начатую в середине прошлой недели, а цены на нефть, наоборот, продолжили восстановление. Основным событием для российского рынка на текущей неделе станет очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Замедление темпов инфляции позволяет ЦБ продолжать смягчение процентной политики. Однако ситуация с инфляционными ожиданиями остается неоднозначной, а дефляционные тенденции постепенно ослабляются. В результате ЦБ может сократить шаг снижения ставки до 50 базисных пунктов и, вероятно, также ослабит сигнал на дальнейшее снижение ставки", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль открылся недалеко от месячных минимумов, установленных в прошлую среду. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту. Однако негативный настрой удалось быстро преодолеть: рубль практически сразу перешел к укреплению, ускорившись в начале основной сессии. Поддержку ему оказал позитивный внешний фон, особенно уверенный рост нефтяных цен. В результате рубль вышел в умеренный плюс к бивалютной корзине, обновив недельный максимум в паре с долларом".

"Утренние торги с 7:00 мск сегодня на российском валютном рынке проводились впервые с конца февраля. Возможно, отсутствие достаточной ликвидности в первые минуты ранней сессии могло способствовать стартовой просадке рубля, которую быстро выкупили. Китайский юань в паре с рублем выглядит лучше американской валюты. Гонконгский доллар на ее фоне также демонстрирует более сильную динамику, хотя и несет небольшие потери. Интерес к альтернативным валютам сохраняется не только благодаря выходу из "токсичных" валют. Гонконгский доллар многие используют для покупки на "СПБ Бирже" (SPB: SPBE) акций, торгующихся в Гонконге", - считает Бабин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, "курс рубля по отношению к доллару США в ближайшее время, вероятно, останется в диапазоне 60-61 руб./$1. На внутреннем валютном рынке сохраняется безыдейность. Из важного на текущей неделе стоит выделить заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых), что в конце недели может немного ослабить позиции рубля. В понедельник же курс доллара продолжил проторговывать целевой диапазон 60-61 руб./$1, так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 1,28 копейки, до 60,4568 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,56 копейки, до 61,3127 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 1,15 копейки по отношению к пятнице и составил 60,4603 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 5,61 копейки и составил 60,4094 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 123,163 млн, из которых $827,076 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 296,087 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос в понедельник на 51,56 копейки, до 61,4074 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,04 копейки, до 61,2581 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR915,259 млн, из которых EUR250,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR664,655 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 8,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 12 пунктов - до 8,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 1 базисный пункт - до 8,33% и 8,34% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2022 года 13:22
Дешевые акции девелоперов позволяют заработать на восстановлении ипотечного рынка - BCS Express
Ипотечный рынок активно восстанавливается, поддерживая продажи застройщиков. Самый сложный период уже позади, но акции девелоперов все еще дешевы и позволяют заработать на восстановлении рынка, отмечается в материале BCS Express. "Одним из важнейших драйверов для российского рынка жилой...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:57
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка с целью 170 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка со среднесрочной целевой ценой 170 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Глава банка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме сообщил о значительном сокращении убытков российских банков...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:28
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с целевой ценой 0,025 руб., что предполагает доходность 9,1% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в июле-августе показал положительный...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 12:01
Акции Vertex и Abbott - фавориты сектора здравоохранения США в 4К22 - "Финам"
Акции фармацевтических компаний Vertex Pharmaceuticals и Abbott Laboratories являются фаворитами сектора здравоохранения на фондовом рынке США в четвертом квартале 2022 года, считают аналитики "Финама". "Акции Vertex обогатили инвесторов уже на 28% с начала текущего года и сохраняют потенциал...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:39
Дальнейшее смягчение ДКП вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ вряд ли приведет к устойчивому ослаблению рубля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на этой неделе продолжает показывать слабо выраженную динамику. По итогам понедельника курс USD/RUB снизился на 0,59% до 60,24 руб./$1, но...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 11:19
Для роста Hang Seng выше 19600-19700п нужен новый позитивный фактор - BCS Express
Для подъема индекса Hang Seng выше 19600-19700 пунктов нужен новый позитивный фактор, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал во вторник небольшой рост после новых заявлений премьер-министра Китая о потенциальном увеличении стимулирования...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:57
Акции ОГК-2 и Мосэнерго - ставка на дивиденды - ПСБ
Акции "ОГК-2" и "Мосэнерго" после принятия обновленной дивидендной политики становятся привлекательными дивисториями для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Целевой уровень дивидендных выплат "ОГК-2" и "Мосэнерго" составит не менее 50% скорректированной чистой прибыли,...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:40
Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $93-94,5/барр. во вторник - Sber CIB
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent будет торговаться во вторник, вероятно, в диапазоне $93-94,5 за баррель, считают аналитики Sber CIB. "Гособлигации в понедельник дорожали, несмотря на новости о том, что уже в среду возобновятся аукционы по размещению ОФЗ. Доходности ОФЗ снизились на 1-8 б....    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:30
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,2-0,5%, лидируют финкомпании и металлурги
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $94 за баррель); индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,5%, при этом лидируют акции финансовых компаний и металлургов.    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:25
Актуальный диапазон для котировок нефти - $90-93/барр. - ПСБ
Актуальный диапазон торгов для фьючерсов на нефть марки Brent во вторник - $90-93 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть Brent во вторник корректируются после роста накануне и в целом трех дней отскока подряд: ноябрьский...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:12
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в США и настроения в экономике еврозоны: - Индекс потребительских цен в США за август; - Индексы экономических настроений ZEW для еврозоны и Германии за сентябрь; - Отчет...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около 2450п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется около уровня 2450 пунктов по итогам торгов во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем позитивно смотреть на рынок акций РФ, но не исключаем, что во вторник спрос на "фишки"...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:47
Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:46
Вероятен рост на рынке акций РФ на торгах во вторник - "Открытие Инвестиции"
роятен рост на российском рынке акций на торгах во вторник за счет бумаг компаний сектора нефти и газа, а также, возможно, металлургов, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям , эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Также, по мнению Кочеткова, становится...    читать дальше
.
13 сентября 2022 года 09:33
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе - ПСБ
Рубль сохраняет потенциал укрепления на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар отыграл порядка 10 копеек в утреннюю сессию вторника на фоне крайне низкой торговой активности, торги проходят в рамках суточной...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.