Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику после заметного роста на прошлой неделе

Москва. 12 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику после заметного роста на прошлой неделе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене в ожидании публикации данных об инфляции в США в августе, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 17 базисных пунктов - до 60,27% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 10,64% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели всего на 2 базисных пункта - до 61,15% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 26 базисных пунктов, подорожав до 49,06% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 11,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 83 базисных пункта - до 51,15% от номинала (их доходность снизилась на 53 базисных пункта - до 25,53% годовых), бумаги с погашением в 2029 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 44,97% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 19,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году подешевели на 94 базисных пункта - до 52,39% от номинала (их доходность выросла на 47 базисных пунктов - до 19,74% годовых), самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 10 базисных пунктов, подешевев до 68,4% от номинала (его доходность выросла на 33 базисных пункта - до 48,05% годовых). Бумаги с погашением в 2030 году упали в цене на 46 базисных пунктов - до 65,79% от номинала (их доходность выросла на 47 базисных пунктов - до 28,53% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает также влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Вместе с тем некоторое негативное влияние на внешний долговой рынок могли оказать сообщения о том, что Минфин РФ планирует разместить до конца сентября ОФЗ на сумму до 40 млрд рублей по номиналу. Первый аукцион запланирован на 14 сентября. Также аукционы планируется провести 21 и 28 сентября. Минфин планирует предлагать бумаги от 5 до 10 лет на сумму 30 млрд рублей, от 10 лет - на 10 млрд рублей.

Американские фондовые индексы активно поднимаются в ходе торгов в понедельник на корпоративных новостях и в ожидании данных об инфляции в США. Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.