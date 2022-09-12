ЦБ РФ в сентябре завершит цикл резкого снижения ключевой ставки - "Ингосстрах-Инвестиции"

ЦБ РФ в сентябре завершит цикл резкого снижения ключевой ставки, полагает главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Инфляция в России продолжает снижаться после апрельского пика. Основные дезинфляционные факторы сохраняются, однако их потенциал влияния становится все более ограниченным. Так, в потребительской корзине еще с конца июля растет доля позиций, годовые темпы роста цен на которые превышают 4%, также уменьшается часть товаров и услуг, цены на которые падают. Потребительская корзина с устранением сезонности в августе даже подорожала: на 0,04%. Определенное влияние на рост цен окажет стимулирующая бюджетная политика и восстанавливающееся кредитование. Таким образом, текущий сильный дезинфляционный тренд затухает, однако спад цен продолжается. Это позволит Банку России на заседании 16 сентября опустить ключевую ставку на 0,5-1%, завершив тренд резкого снижения ставки", - пишет эксперт.

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