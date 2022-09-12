Доходности длинных ОФЗ могут понизиться до 8% в ближайшие недели - Sber CIB

Доходности ОФЗ со сроками погашения от пяти до десяти лет могут понизиться в среднем до 8% годовых в ближайшие недели, говорится в комментарии Sber CIB.

Министерство финансов намерено с 14 сентября возобновить аукционы ОФЗ после перерыва более чем в полгода, напоминают аналитики инвестбанка. Министерство до конца текущего квартала планирует занять 40 млрд руб.: 30 млрд руб. в бумагах сроком от пяти до десяти лет и 10 млрд руб. - в бумагах старше 10 лет.

"Замминистра финансов Тимур Максимов на прошлой неделе говорил, что ведомство планирует предлагать облигации на 10-20 млрд руб. за аукционный день, - отмечают эксперты. - Исходя из объявленных параметров возвращения на рынок, Минфину нужно будет занимать около 13 млрд руб. в неделю, что ближе к нижней границе объявленного диапазона. Кроме того, купонные платежи по ОФЗ до конца месяца превысят объёмы нового размещения и составят 100 млрд руб. Это подтверждает комментарий Минфина о том, что ведомство планирует возвращаться на первичный рынок с осторожностью. Следовательно, опасения рынка относительно возможного избытка предложения ОФЗ будут постепенно ослабевать, способствуя снижению доходности ОФЗ с фиксированным купоном. Доходности бумаг со сроками погашения от пяти до десяти лет могут в ближайшие недели отступить в среднем до 8%".

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