"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter с прогнозной ценой $86,5

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter International с прогнозной стоимостью $86,5 за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 45,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Baxter International - американский производитель медицинского оборудования, специализирующийся на высокотехнологичных аппаратах для диализа и других устройствах и расходниках для медицины. Тысячи пациентов с больными почками продлевают свои жизни благодаря оборудованию эмитента, которое применяется более чем в 100 странах мира. После крупной просадки акции компании выглядят крайне дешевыми, притом что с операционной точки зрения причин для беспокойства за ее бизнес у нас нет", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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