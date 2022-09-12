Цена бумаг ЛСР обладает потенциалом роста до 670 руб. и даже выше - "Велес Капитал"

Котировки бумаг "Группы ЛСР" в целом обладают потенциалом роста до уровня в 670 рублей за штуку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки бумаг "ЛСР" с технической точки зрения, по сути, находятся в восходящем тренде еще с февраля текущего года. Сигналы дневного и недельного графиков указывают на преобладание в бумагах "бычьих" настроений с усилением краткосрочного тренда на повышенных объемах, призывая сохранять длинные позиции выше поддержки 575 рублей. Некоторая перекупленность при этом может способствовать отступлению бумаг в район 600 рублей в рамках коррекции. В остальном у эмитента есть неплохие технические шансы на движение в район 670 рублей и последующее стремление к психологически важной отметке на уровне 700 рублей", - указывает эксперт в комментарии.

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