Рубль днем растет к доллару и слегка снижается к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 12 сентября. Доллар США снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем вслед за их динамикой на рынке Forex; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 60,3025 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,0725 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,64 копейки - до 60,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах в понедельник вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар снижается к основным мировым валютам, в том числе к евро, на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам. При этом на глобальном рынке наблюдается рост спроса на рисковые активы, в частности, на акции (европейские фондовые площадки подрастают к середине дня на 1,3-1,7%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС прибавляют 1,5-2%) и валюты развивающихся стран, а также товарные фьючерсы, в том числе на нефть.

Нефтяные котировки перешли к росту в ходе малоактивных торгов днем в понедельник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в понедельник составила $93,6 за баррель, что 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,29 за баррель, что на 0,58% больше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяной рынок оценивает риски как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Ужесточения карантинных ограничений в Китае усилили пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине. В то же время введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities.

В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

При этом аналитики не отмечают какого-либо повышенного спроса на валюту на внутреннем валютном рынке из-за открытия доступа к торгам акциями на "Московской бирже" для "дружественных" нерезидентов. "Московская биржа" в понедельник предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам стало доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

Кроме того, клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, смогут теперь совершать операции с акциями, кроме бумаг стратегических и ряда иных предприятий. Список таких компаний, на которые распространяются ограничения, опубликован на сайте биржи, сейчас он включает 53 акции.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль открылся недалеко от месячных минимумов, установленных в прошлую среду. Вероятно, нисходящий импульс был вызван опасениями, что часть возвращающихся с сегодняшнего дня дружественных нерезидентов будет продавать акции и переводить средства в иностранную валюту. Однако негативный настрой удалось быстро преодолеть: рубль практически сразу перешел к укреплению, ускорившись в начале основной сессии. Поддержку ему оказывает позитивный внешний фон, особенно уверенный рост нефтяных цен, который возобновился незадолго до открытия у нас основной сессии. В результате рубль вышел в умеренный плюс к бивалютной корзине, обновив недельный максимум в паре с долларом. К евро рубль несет небольшие потери на фоне сильного роста европейской валюты на мировых площадках".

"Утренние торги с 7:00 мск сегодня на российском валютном рынке проводились впервые с конца февраля. Возможно, отсутствие достаточной ликвидности в первые минуты ранней сессии могло способствовать стартовой просадке рубля, которую быстро выкупили. Китайский юань в паре с рублем (CNY/RUB) выглядит лучше американской валюты. Гонконгский доллар (HKD/RUB) на ее фоне также демонстрирует более сильную динамику, хотя и несет небольшие потери. Интерес к альтернативным валютам сохраняется не только благодаря выходу из "токсичных" валют. Гонконгский доллар многие используют для покупки на "СПБ Бирже" (SPB: SPBE) акций, торгующихся в Гонконге", - считает Бабин.

"Восходящей динамике всех сырьевых товаров способствует продолжение уверенного роста мировых рынков. Оно отражает ослабление опасений рецессии, которая бы ударила по сырьевому спросу. Кроме того, сырье дорожает благодаря быстрому снижению доллара. К текущему моменту индекс доллара (DXY) теряет порядка 0,7%, опустившись до значения 108,2 пункта. Давление на доллар на мировом рынке оказывает снижение доходностей гособлигаций США. Это свидетельствует о том, что инвесторы уже не столь сильно беспокоятся о высокой инфляции и угрозе рецессии. В результате увеличился спрос на рисковые инструменты, что заставляет выходить из защитных активов, одним из которых является доллар", - отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, "курс рубля по отношению к доллару США в ближайшее время, вероятно, останется в диапазоне 60-61 руб./$1. На внутреннем валютном рынке сохраняется безыдейность. Из важного на текущей неделе стоит выделить заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых), что в конце недели может немного ослабить позиции рубля. В понедельник же курс доллара, скорее всего, продолжит проторговывать целевой диапазон 60-61 руб./$1, так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 8,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась также на 12 пунктов - до 8,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла за день всего на 1 базисный пункт - до 8,28% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 1 базисный пункт - до 8,33% и 8,34% годовых соответственно.