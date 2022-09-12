Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Группы ЛСР" и Adobe Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Adobe в четверг, 15 сентября, опубликует отчетность. Ожидаем, что компания сможет существенно превзойти рыночные ожидания по темпам роста выручки и улучшить операционные показатели в связи со стабильно высоким спросом на подписочные решения. Более того, статус необходимого ПО для крупных предприятий позволит ей повысить стоимость подписок во второй половине года", - отмечают эксперты.

"Ждем, что ЦБ РФ понизит ключевую ставку 16 сентября до 7,5% - это поддержит доходы "ЛСР", где доля ипотечных продаж составляет более 75%. В третьем квартале 2022 года продажи составили 12 млрд руб. (минус 57% г/г), но с июня рост ипотечного кредитования возобновился ввиду реализации отложенного спроса на фоне понижения ставок", - пишут аналитики.

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