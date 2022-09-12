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12 сентября 2022 года 15:53
Вероятно снижение цены акций Kroger в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятна коррекция вниз котировок акций Kroger Co. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Котировки акций Акции Kroger прибавили в цене 7,4%: прибыль за 3К22 оказалась на 9,7% выше консенсус-прогноза FactSet. Компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж на 2022 год с 2,5-3,5% до 4-4,5%, а ориентир по прибыли - с $3,85-3,95 до $3,95-4,05 на акцию. Мы позитивно оцениваем опубликованные результаты и прогнозы, однако считаем реакцию инвесторов слишком оптимистичной, так как оценка прибыли на акцию повышена всего на 2,6%. В этой связи мы ожидаем коррекции в бумагах эмитента в ближайшее время", - пишут эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-KROGER-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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