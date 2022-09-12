ЦБ РФ, вероятно, замедлит темпы смягчения монетарной политики - Райффайзенбанк

Банк России, вероятно, замедлит темпы дальнейшего смягчения монетарной политики, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Если динамику инфляции в августе можно охарактеризовать как нейтральную (не превышающую цель ЦБ в аннуализированном выражении), то в среднесрочной перспективе с учетом наличия проинфляционных рисков месячная инфляция может достаточно быстро превысить уровень 0,3-0,4% м./м. с исключением сезонности (что соответствует уровню ~4% г./г.)", - пишут эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. - В нашем прогнозе мы ожидаем инфляцию 13,4% г./г. по итогам 2022г, что предполагает среднемесячные темпы на уровне 0,6-0,7% м./м. в оставшиеся 4 месяца".

Аналитики полагают, что, с учетом сохраняющихся на повышенном уровне инфляционных ожиданий, ЦБ замедлит темпы смягчения монетарной политики (на их взгляд, шаг в 50 б.п. является наиболее вероятным на заседании в пятницу 16 сентября), что может позволить ограничить темпы роста цен в перспективе 3-6 месяцев, предотвратив раскручивание инфляционной спирали.

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