"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $84

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $84 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 12 сентября компания отчитается о финансовых результатах за I квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $11,33 млрд, а прибыль на акцию - $1,08. Если отчетность превзойдет ожидания и менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от локальной линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $84. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $72 риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают аналитики инвесткомпании.

Oracle - американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

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