ЦБ РФ может замедлить темп снижения ключевой ставки - "Финам"

ЦБ РФ может замедлить темп снижения ключевой ставки, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Ближайшее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября. В последнее время нередки случаи, когда ЦБ снижал ставку значительно сильнее, чем ожидал рынок, в том числе и с учетом данных, выходивших уже в период наступления "недели тишины". Нельзя исключить такое и на этот раз. Однако, на наш взгляд, после двукратного снижения ключевой ставки на 150 б.п. в июне и в июле, теперь ЦБ, скорее всего, будет рассматривать два основных варианта - снижение ставки на 50 или на 100 б.п., причем вероятность первого варианта представляется несколько выше. Сохранение ставки без изменения на текущем уровне или снижение на 25 б.п. пока представляются менее вероятными сценариями, хотя полностью их исключить нельзя", - пишет эксперт инвесткомпании.

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