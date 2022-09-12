Вероятны колебания пары доллар/рубль в пределах 60-59 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Вероятны колебания пары доллар/рубль в пределах 60-59 руб./$1 на текущей неделе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

Рубль утром в понедельник, 12 сентября, слабел против доллара, евро и китайского юаня. Негативная динамика, на взгляд эксперта, может быть связана с опубликованным вечером в пятницу решением значительно расширить список акций, которые не будут доступны для покупок дружественных нерезидентов, допущенных с сегодняшнего дня к торгах на российском фондовом рынке.

По мнению Шульгина, на текущей неделе мы можем увидеть колебания пары USD/RUB в диапазоне 60-59 руб./$1 на фоне приближения сентябрьского налогового периода.

"Нефть пока не спешит задерживаться ниже $90 за баррель Brent, что позитивно для российской валюты. Навес предложения экспортеров остается сопоставимым с январем текущего года (в августе нетто-продажи крупных экспортеров составили $20,3 млрд). При этом в правительстве, видимо, никак не могут найти консенсуса по вопросу нового бюджетного правила. Соответственно, USD/RUB, который на минувшей неделе оказался неспособным проверить на прочность 62 руб./$1, теперь имеет основания протестировать психологический уровень 60,00 руб./$1", - пишет эксперт "Открытие Research".

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