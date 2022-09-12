Индекс Hang Seng обладает потенциалом роста до 19600-19700п в ближайшие дни - BCS Express

Индекс Hang Seng обладает потенциалом роста до уровней 19600-19700 пунктов в ближайшие торговые дни, но говорить о начале разворота направления движения преждевременно, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Положительная динамика бенчмарка, возникшая на фоне данных об инфляции за август, может продолжиться на ближайших торговых сессиях. При текущей технической картине для продолжения падения необходимо появление новостного негативного фактора. Индекс имеет локальный потенциал роста до уровня 19600-19700 пунктов, но говорить о начале глобального разворота с текущих уровней было бы преждевременно. Риски падения сохраняются", - указывает аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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